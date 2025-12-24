Quanti anni (e chilometri) dura un’auto elettrica

Negli ultimi anni la mobilità elettrica è passata dall’essere una nicchia tecnologica riservata a pochi eletti, a rappresentare una delle tendenze più evidenti del settore automotive. Grazie alla spinta dei produttori, alle politiche ambientali legate alla sostenibilità dei trasporti, agli incentivi e alla diffusione di tecnologie sempre più avanguardistiche, le auto elettriche sono diventate una possibilità sempre più concreta e accessibile.

Questo boom non riguarda solo la vendita sul nuovo, ma si sta diffondendo all’intero concetto di mobilità. Basta infatti osservare le tante offerte di noleggio auto elettriche per comprendere come questi modelli siano ormai entrati a far parte delle abitudini di guida moderne.

Esistono però ancora dei dubbi, come la durata nel tempo di un’auto elettrica e i chilometri che può percorrere prima che la batteria perda efficienza o debba essere sostituita. In questo articolo proviamo a dare una risposta chiara a queste domande.

La durata reale di un’auto elettrica

Come ogni novità che entra a far parte della quotidianità delle persone, anche le auto elettriche hanno sostenitori da un lato e scettici dall’altro. In particolare, una convinzione diffusa riguardante questi nuovi mezzi è che durino meno di un’auto a benzina o diesel.

Si tratta di un’idea errata, nata dalla paura del cambiamento e da una ancora troppo scarsa conoscenza della materia. I veicoli elettrici possono raggiungere una durata uguale o superiore rispetto a quella dei motori tradizionali: hanno infatti una struttura meccanica molto più essenziale, con meno parti soggette a usura (pistoni, cinghie di distribuzione, turbocompressori, ecc.) e, di conseguenza, sono poco inclini a guasti, hanno bisogno di meno manutenzione e una vita operativa molto lunga.

Questa caratteristica si traduce in una grande affidabilità nel lungo periodo, con prestazioni costanti nel tempo.

La durata reale della batteria di un’auto elettrica

L’unico vero elemento delle auto elettriche da monitorare è la batteria, che con gli anni tende a perdere una parte della sua capacità e a ridursi gradualmente.

Si tratta però di un calo molto lento e quasi impercettibile: secondo gli studi, la capacità delle batterie elettriche cala in media dell’1,8% all’anno e, di conseguenza, un veicolo elettrico può avere una vita utile anche di 20 anni o più, superando la vita media stimata per un’auto tradizionale.

Inoltre, le batterie moderne risultano resistenti anche all’uso intenso, rendendo l’investimento durevole e affidabile.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica

Siccome per molte persone l’acquisto di un’auto elettrica genera ancora dubbi, per toccare con mano senza esporsi troppo dal punto di vista economico è possibile optare per il noleggio a lungo termine.

Con il NLT di un’auto elettrica tutti i principali aspetti economici e tecnici dell’auto sono già compresi in un canone mensile fisso e concordato. Inoltre, non si acquista la batteria, ma si utilizza un veicolo sempre coperto da garanzie estese e assistenza specializzata.

Molti operatori includono poi servizi dedicati alla ricarica: dall’installazione della wallbox domestica alle tessere per le colonnine pubbliche, rendendo l’esperienza ancora più semplice e immediata. Questa soluzione consente quindi di guidare un veicolo tecnologicamente avanzato, a zero emissioni e con ottime performance, senza doversi preoccupare della gestione della manutenzione o della svalutazione del mezzo nel tempo.

Al termine del contratto, è possibile restituire l’auto o passare a un modello più recente, beneficiando dei continui miglioramenti nella tecnologia delle batterie e nell’autonomia.