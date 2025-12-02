Concerto “SoloDavide”, giovedì 4 dicembre, Summer Wine

PORDENONE – Giovedì 4 dicembre il Summer Wine di Pordenone ospita il live di SoloDavide, nome d’arte di Davide Palazzi. L’evento è organizzato da Alberto Marson, Davide Palazzi e Summer Wine.

Nel locale, già di per sé suggestivo, l’artista presenterà un intero album di inediti che segna il suo debutto discografico. Una musica intima e delicata, con brani personali che prendono vita attraverso un bellissimo pianoforte verticale. Sul palco, oltre a SoloDavide, ci saranno anche Collo Rosso e Alberto Marson.

Le porte aprono alle 20.00, il concerto inizia alle 20.45. Prenotazione consigliata.

Chi è SoloDavide

Davide Palazzi, classe 1996, nato e cresciuto a Pordenone, inizia a scrivere testi a 13 anni, guidato da un’esigenza emotiva forte e dalla volontà di offrire a chi ascolta un’esperienza personale e autentica.

Nel 2021 produce i primi brani; nel 2024 pubblica Sesto Senso (Non sono più lo stesso), scritto e composto insieme a Silvia Tantin. Seguono tsunami e 2 Gennaio – Live at Nordest Studio.

Nel 2025 dà il via al suo percorso discografico e ai concerti del progetto (P)Arte di me, ottenendo un riscontro immediato.