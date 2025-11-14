Pubblicata la graduatoria del Fondo Care Giver

PORDENONE – Conclusa l’istruttoria, è stata pubblicata la graduatoria del bando Care Giver, gestito dall’Ambito del Noncello con fondi regionali. Delle 91 domande pervenute sono state 83 quelle ritenute ammissibili e, stante una disponibilità finanziaria di 63.900 euro, sono state ammesse a contributo le prime 17 domande valide. Tutte le persone che hanno presentato domanda riceveranno una comunicazione con l’indicazione della posizione in graduatoria.

​«L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle condizioni di cronicità e non autosufficienza – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali e Presidente dell’Ambito Guglielmina Cucci – ci pongono di fronte a nuove sfide sociali e sanitarie. In questo quadro il contributo ai caregiver riconosce il ruolo essenziale delle famiglie che ogni giorno autoproducono cura, facendosi carico dei propri cari.

La figura del caregiver, che quotidianamente assiste un proprio caro nelle attività della vita quotidiana, nella mobilità e nella relazione, è parte integrante della rete di sostegno alla persona e costituisce una risorsa preziosa per il sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Valorizzare la domiciliarità significa supportare le famiglie, rafforzare la comunità e alleggerire la pressione sulle strutture residenziali, favorendo un sistema di welfare più sostenibile».

​«Grazie a questo contributo – afferma il sindaco Alessandro Basso – la nostra Amministrazione intende stare al fianco dei soggetti deboli e delle loro famiglie, garantendo quello che è un reale bisogno di assistenza. In questo particolare momento la struttura della popolazione e la composizione delle famiglie sono in trasformazione. Pertanto è necessario valorizzare la figura dei Caregiver che, con il loro prezioso contributo, aiutano il nostro sistema sociosanitario e lo sgravano di un carico oneroso».​

​I beneficiari riceveranno 300 euro mensili per 12 mesi da dicembre 2025 a novembre 2026, con pagamento del contributo nel mese successivo a quello di riferimento. ​La misura è destinata ai caregiver familiari residenti in Friuli Venezia Giulia che si prendono cura, in ambiente domiciliare, di persone residenti nei Comuni dell’Ambito del Noncello (Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, Zoppola).

