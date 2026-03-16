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Verso Pordenone 2027, i Judas Priest il 3 settembre

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un altro grande nome della musica internazionale si aggiunge al calendario di eventi Verso Pordenone 2027: i Judas Priest, leggenda assoluta dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale, faranno tappa a Pordenone per la loro unica data nel Nordest Italia.

L’appuntamento è fissato per il 3 settembre 2026 al Parco San Valentino di Pordenone (inizio ore 21.00), nell’ambito del “Faithkeepers” tour, che riporta la band guidata da Rob Halford in Italia a grande richiesta dopo un’attesa che si annuncia come straordinaria.

Quattro le date italiane complessive a inizio settembre 2026, con Pordenone — sede del Pordenone Live — come unico palco del Nordest: un concerto destinato a richiamare migliaia di appassionati da fuori regione e dall’estero.

Alberto Parigi, Assessore alla Cultura e Grandi Eventi del Comune di Pordenone, ha sottolineato come questo annuncio testimoni la versatilità e l’ambizione del programma musicale e culturale in costruzione per il 2026, anno di avvicinamento alla Capitale italiana della Cultura.

Un cartellone di alto livello capace di abbracciare generi e pubblici diversi, che posiziona Pordenone come punto di riferimento per i grandi eventi musicali nazionali e internazionali. Verso Pordenone 2027, ricorda l’Assessore, non è solo un progetto culturale, ma la dimostrazione concreta che la città sa guardare lontano, attrarre eccellenze e offrire — ai propri cittadini e a chi arriva da fuori — esperienze davvero uniche.
JUDAS PRIEST

Nati a Birmingham alla fine degli anni Sessanta, i Judas Priest sono una delle band più influenti e iconiche della storia dell’heavy metal. Con il loro stile potente, i riff taglienti e l’inconfondibile voce di Rob Halford, hanno contribuito in modo decisivo a definire il suono e l’immaginario dell’intero genere.

Il successo internazionale esplode tra fine anni Settanta e anni Ottanta con album entrati nella storia: British Steel (1980), Screaming for Vengeance (1982) e Defenders of the Faith (1984), che contengono brani leggendari come Breaking the Law, Living After Midnight e You’ve Got Another Thing Comin’. La carriera della band prosegue con lavori di culto come Painkiller (1990), considerato uno dei capolavori assoluti del metal, fino ai più recenti Firepower (2018) e Invincible Shield (2024), accolti con entusiasmo da pubblico e critica.

Con oltre 50 milioni di dischi venduti nel mondo, i Judas Priest hanno influenzato intere generazioni di musicisti. Nel 2022 la loro importanza è stata consacrata con l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Oggi continuano a portare sui palchi di tutto il mondo uno spettacolo potente e spettacolare, confermando un ruolo di leggenda che nessun altro può vantare.
L’evento, organizzato da Zenit Srl in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Pordenone Blues & Co. Festival, si inserisce nel calendario di concerti targati Verso Pordenone 2027.

I biglietti per l’evento saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle 10.00 di martedì 17 marzo. Per essere sempre aggiornati sul programma di eventi e iniziative Verso Pordenone 2027, si invita a visitare il sito del Comune di Pordenone e il nuovo portale dedicato a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 www.pordenonecapitale2027.it

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