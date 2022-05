MARA FABBRO VED. DEL PIERO

di 87 anni

Ne danno il triste annunciole figlieconconi nipotile cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogonella Chiesa di Roveredo in Pianoove la caragiungerà dalla propria abitazionesita in Via XX Settembre, 11 a Roveredo in Piano.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Foca di San Quirino.

NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE

ALL’ASSOCIAZIONE “PADRE BRUNO DEL PIERO”

MISSIONARIO DELLA CONSOLATA IN COLOMBIA.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE

A TUTTO IL PERSONALE SANITARIO

DELL’HOSPICE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

E ALLA RETE DI CURE PALLIATIVE

DI PORCIA PER LE AMOREVOLI CURE PRESTATE.