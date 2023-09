TEA CORINA BONACINI PROF.SSA VED. BORTOLOTTI

di 97 anni

Ne danno l’annuncio il figlio Enzo con Stella, la figlia Anna Francesca con Paolo, le Nipoti Chiara e Thea Carlotta, la signora Suli Beatriz Vente e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Le Esequie avranno luogo Sabato 23 alle ore 15.30 partendo dall’abitazione dell’Estinta in via Armentera N°25 per la chiesa parrocchiale di Tiezzo.

Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.

Al termine si proseguirà per la cremazione.